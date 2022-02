Maior vencedor da NFL com 7 taças do Super Bowl, Tom Brady anuncia aposentadoria

Da Redação

Depois de alguns dias de especulação, com informações desencontradas da imprensa americana no último final de semana, Tom Brady anunciou nesta terça-feira que está se aposentando do futebol americano aos 44 anos. Maior vencedor da NFL, com sete anéis de campeão do Super Bowl - o último em 2021 com o Tampa Bay Buccaneers, seu último time -, o agora ex-quarterback divulgou a sua decisão nas redes sociais.

"Isso é difícil para mim para escrever, mas lá vai: não vou mais ter este compromisso competitivo. Eu amei minha carreira da NFL, e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que exigem minha atenção. Fiz muitas reflexões na última semana e me fiz perguntas difíceis. E estou tão orgulhoso do que nós conquistamos. Meus colegas de equipe, técnicos, colegas competidores e fãs merecem 100% de mim, mas agora, é melhor deixar o campo de jogo para a próxima geração de atletas dedicados e comprometidos", escreveu Brady.

A notícia havia sido antecipada no último sábado pela própria NFL em mensagem publicada nas redes sociais, mas o atleta ainda não tinha se pronunciado a respeito. E seu pai e o agente também não confirmaram a informação. Brady havia dito que a decisão final seria tomada depois de conversar com a família e com a esposa, a modelo brasileira Gisele Bündchen.

Na sequência de mensagens, em que agradeceu seus companheiros, dirigentes e funcionários dos Buccaneers, além da cidade de Tampa, no estado da Flórida, e de outras pessoas envolvidas em sua carreira, o atleta também expressou seu amor pela família. "Eu nunca poderia ter esperado receber o tempo e energia que vocês me deram nos últimos 30 anos no football. Nunca poderei retribuir o suficiente. Então, saibam que eu amo muito vocês", disse.

Brady também publicou uma mensagem direcionada para sua mulher e para os filhos Jack, Benny e Vivi. "Vocês são minha inspiração. Nossa família é minha maior conquista. Eu sempre saí dos gramados e voltei para casa onde tinha a esposa mais amável e apoiadora e que fez TUDO para nossa família de forma a me permitir atingir novas conquistas profissionais - e não há palavras para expressar o que você significa para mim e nossa família", escreveu. "Te amo, amor da minha vida", afirmou, com uma mensagem em português para Gisele.

FUTURO ANIMADOR - Sobre o que planeja fazer fora dos gramados da NFL, Brady disse estar animado para os próximos passos em projetos e empresas dos quais ele faz parte. "O futuro é animador. Sou felizardo por ter cofundado empresas incríveis como @autograph.io, @bradybrand e @tb12sports que estou empolgado para ajudar a crescer, mas com meus dias serão ainda é algo que está em definição", contou.

"Vou decidir no dia a dia. Mas sei que quero passar muito tempo me dedicando aos outros e tentando enriquecer as vidas de outras pessoas tanto quanto fizeram por mim", finalizou.

O quarterback foi draftado pelo New England Patriots na sexta rodada do Draft de 2000. Brady jogou pela franquia de Massachusetts até 2019 e foi hexacampeão do Super Bowl. Na sequência, fechou com os Buccanners, onde jogou as últimas duas temporadas.

Brady foi eleito cinco vezes MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) do Super Bowl, três vezes MVP da temporada regular e duas vezes Jogador Ofensivo do Ano na NFL. Ele ainda foi 15 vezes indicado para o Pro Bowl, seis vezes para o All Pro (termo usado para formar uma "seleção da temporada") e acumula 243 vitórias na carreira.