Maicon e Rodrigo Fernández vão desfalcar o Santos na Ressacada diante do Avaí

O zagueiro Maicon e o volante Rodrigo Fernández vão desfalcar o Santos na partida deste sábado, às 19h, diante do Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Maicon sentiu dores na panturrilha e foi substituído diante do Corinthians, quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Rodrigo Fernández tem um problema na coxa esquerda e vai ser poupado pelo técnico-interino Marcelo Fernandez.

O Santos, que inicia a rodada na oitava colocação, com 22 pontos, deverá entrar em campo em Santa Catarina com: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez (Ângelo); Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

"Pra tudo na vida tem um aprendizado. A desclassificação (Copa do Brasil) foi pesada principalmente pela primeira partida contra o Corinthians _quando o time foi goleado por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. Mas temos que esquecer, saber que a temporada continua e que temos objetivos a cumprir", afirmou o lateral-direito Madson.

"Temos condições de buscar a vaga na Libertadores, que é fundamental para o Santos. Para isso é necessário focar e dar sequência no Brasileiro. Estamos vindo de duas vitórias, sem tomar gols nos últimos dois jogos. Descansar e pensar no Avaí para conquistar os três pontos", concluiu o defensor santista.