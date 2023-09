Mãe de jovem ginasta ignorada em premiação admite dor e não crê em 'desculpa genuína'

Siga o TNOnline no Google News

A mãe da jovem ginasta ignorada durante uma cerimônia de premiação em Dublin, na Irlanda, falou pela primeira vez sobre a situação e pediu para que as pessoas parem de divulgar o vídeo de sua filha, que teria sido vítima de racismo por parte de uma dirigente da Gymnastics Ireland por causa da cor da pele. O caso ocorreu há mais de um ano, mas só agora viralizou nas redes sociais.

Na ocasião, a menina, a única negra do evento, não recebeu a medalha após sua apresentação em Dublin, diferentemente das demais concorrentes, todas brancas. O fato gerou incômodo em ginastas olímpicos dos Estados Unidos, a exemplo de Simone Biles e Jordan Chiles.

"Muitas vezes somos a única família negra nos eventos de ginástica e isso tem sido muito doloroso para nós. Agora, 8 milhões de pessoas viram o vídeo, do Paquistão à Etiópia, eles podem ver que aquilo foi errado, mas a Gymnastics Ireland não consegue aceitar isso, e apenas pede desculpas", disse a mãe em entrevista ao jornal Irish Independent.

A entidade responsável pelo evento afirmou que entrou em contato com a dirigente, que afirmou que o ato não foi proposital. A Gymnastics Ireland emitiu uma nota pedindo desculpas aos envolvidos.

"A denúncia alegava comportamento racista de uma de nossas dirigentes no evento. Após o recebimento do e-mail, de acordo com nossa política e prática padrão em relação a reclamações, investigamos o assunto. A Gymnastics Ireland contatou imediatamente a família para expressar preocupação e tranquilizá-los de que o assunto estava sendo investigado. Identificamos a funcionária em questão e informamos sobre a reclamação. A funcionária em questão aceitou plenamente que o que tinha acontecido não tinha sido aceitável, mas sublinhou que não tinha sido intencional. O árbitro disse que ao perceber o erro, corrigiu-o imediatamente e garantiu que a competidora em questão recebesse a sua medalha antes de deixar o campo de jogo", afirmou.

A funcionária responsável pelo erro disse à entidade que gostaria de pedir desculpas pessoalmente à família. "A responsável também expressou profundo pesar pelo que descreveu como um erro genuíno e solicitou a oportunidade de pedir desculpas pessoalmente à concorrente e à sua família. Este pedido foi inicialmente recusado. Desde então, um pedido de desculpas por escrito fornecido pelo indivíduo identificado foi emitido ao competidor e sua família", disse em nota.

Já a multicampeã olímpica Simone Biles saiu em defesa da garota. "Quando esse vídeo estava circulando, os pais dela entraram em contato. Me partiu o coração ver, então mandei um pequeno vídeo para ela. Não há espaço para racismo em nenhum esporte", disse.