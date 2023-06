Luxemburgo vai fazer alterações no Corinthians para clássico com o Santos

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer várias mudanças no time do Corinthians para o clássico contra o Santos, quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por vários motivos, alterações serão feitas na formação da equipe que empatou com o Cuiabá na última partida do Brasileirão.

A ausência mais sentida será do meia Renato Augusto, com lesão na panturrilha. O zagueiro Bruno Méndez ainda serve a seleção uruguaia, nesta terça-feira, diante de Cuba.

O lateral Fágner, o meio-campista Ruan e o atacante Yuri Alberto atuaram no jogo-treino diante da Portuguesa e devem ser escalados entre os titulares. O volante Maycon e o zagueiro Murillo, poupados contra a Lusa, retornam à equipe.

Um time provável para enfrentar o Santos poderá formar com: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Corinthians é apenas o 16º colocado no Brasileirão, com nove pontos, após dez partidas. O time soma duas vitórias, três empates e cinco derrotas.