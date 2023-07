Luxemburgo poupa 9 titulares contra Universitário e molecada celebra chance no Corinthians

Vanderlei Luxemburgo nunca escondeu que a Copa Sul-Americana não é prioridade para o Corinthians. De olho no duelo de volta com o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, sábado, na Neo Química Arena, o treinador deixou nove titulares fora da lista de relacionados para o jogo desta terça-feira, também em São Paulo, com o Universitário, do Peru. Renato Augusto está na lista para ganhar ritmo e auxiliar a molecada, que celebra mais uma chance para mostrar serviço.

Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Moscardo, Fausto Vera, Ruan Oliveira, Yuri Alberto e Róger Guedes vão passar a semana trabalhando para o time tentar reverter a desvantagem de 1 a 0 diante dos mineiros e buscar avanço às semifinais da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, trabalharam na caixa de areia e fizeram trabalhos físicos.

Os 24 relacionados para a partida, com os titulares Bruno Méndez e Murillo completando a lista, Romero de volta após se recuperar de lesão e os experientes Guiliano, Maycon e Renato Augusto convocados, treinaram jogadas ofensivas para furar possível ferrolho dos visitantes. O Corinthians jamais perdeu para um rival do Peru na história.

Depois de ganhar moral com o treinador, Guilherme Biro caiu de produção e agora defenderá a equipe alternativa disposto a mostrar que pode voltar ao time principal. "É um campeonato importante. No meu modo de vista, os meninos estão tendo oportunidade e independentemente do campeonato que o Corinthians entra, é para vencer e amanhã não será diferente", disse. "Vamos lutar com todas nossas forças para fazer um resultado positivo para ter vantagem na casa deles."

Outro nome que deve aparecer desde o início e figurou entre os titulares nos últimos dias foi o zagueiro Caetano, também empolgado por nova oportunidade. "Todo campeonato que o Corinthians entra para disputar é importante e a gente sempre entra para vencer. Esse é um campeonato internacional que o Corinthians ainda não tem e vamos com tudo para cima para sair com a classificação", afirmou o zagueiro.

O jogo de volta será na outra terça-feira, dia 18, e levar o Corinthians às oitavas de final diante do Newell's Old Boys, da Argentina, é bom para os meninos seguirem ganhando mais rodagem e jogando, por isso a ideia de repetir a grande apresentação dos 3 a 0 sobre o Liverpool-URU, na despedida da Libertadores.