Luxemburgo mostra confiança em virada sobre o América-MG e reprova agressão a Luan

Vanderlei Luxemburgo está sob enorme pressão da torcida para que deixe o Corinthians. Mas não aceita entregar o cargo. Após sua nona derrota em 17 jogos no comando da equipe, ele se amparou na boa apresentação no segundo tempo diante do América-MG para mostrar confiança em volta por cima e em levar a equipe à semifinal da Copa do Brasil. Como nas etapas anteriores, o time terá de ganhar na Neo Química Arena após sair em desvantagem como visitante, desta vez com "somente" 1 a 0 contra.

O jogo de volta ocorre somente no dia 15 de julho por causa da partida diante do Universitário, dia 11, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O treinador já adiantou que usará reservas neste confronto. Após visitar o Atlético-MG, no sábado, ele terá uma semana para a decisão da vaga e também de sua permanência.

"Até tomarmos o gol, o time estava igual e até superior. A equipe jogou em cima do América e isso tem de ser analisado apesar da derrota", afirmou o treinador, satisfeito com a apresentação e confiante que este crescimento será mantido. "Esse resultado, pelo volume que criamos e a profundidade, está aberto. Estamos na Copa (do Brasil). Esse volume de hoje serve para a gente acreditar. Temos condições de passar, é um jogo de 180 minutos. Com o Atlético-MG nós conseguimos virar. A Copa é diferente do Brasileiro."

O comandante não escondeu, porém, que a equipe precisa melhorar na hora de finalizar. Sob sua direção, são somente 13 gols em 17 partidas. Róger Guedes já está há sete jogos sem marcar. "Criamos situações e poderia sair o gol. Tem de sair gol, se não fizer, é complicado. Saindo atrás, fica pior ainda", admitiu.

Nas últimas 10 partidas, o time saiu atrás em seis e não conseguiu reagir. "Sair na frente (do placar) muda todo o esquema de jogo, o adversário tem de partir para o ataque, sair mais, se expor. Quando saiu o gol, disse para o time atacar o espaço. Eles fizeram e recuaram e faltou jogar como fizemos no segundo tempo."

Para buscar a volta por cima pela terceira vez seguida na Copa do Brasil - reverteu o 2 a 0 diante do Remo e do Atlético-MG -, Luxemburgo terá os reforços de Renato Augusto e Rojas (ambos estavam com o elenco em Belo Horizonte).

PAZ NO FUTEBOL

O treinador aproveitou para reprovar a agressão de torcedores ao meia-atacante Luan em um motel na Barra Funda. E disse que se for para protestar, que seja como diante do Red Bull Bragantino, com faixas e nariz de palhaço.

"Precisa ter paz no futebol. É cada negócio absurdo. Você olha para um lado é assalto, bala perdida, no supermercado um cara enforcando o outro. Sou contra a violência. Como foi na (Neo Química) Arena, que colocaram nariz de palhaço, tudo bem. Mas a violência não pode imperar, precisamos de paz."