Lutador Felipe Colares morre após ser atropelado por um ônibus

(via Agência Estado)

Felipe "Cabocão" Colares, ex-lutador do UFC, morreu nesta segunda-feira, após ser atropelado por um ônibus, na Avenida das Américas, na zona oeste do Rio. Ele voltava de um treino, quando foi surpreendido pelo veículo.

O lutador de MMA chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, mas morreu no trajeto. Ele deixa a mulher e um filho de seis meses.

Felipe Colares tinha 29 anos e era natural de Macapá, no Amapá. Ele treinava na equipe Team Nogueira. Ele começou no North Extreme Cagefighting em 2013, mas foi chamar a atenção do UFC em 2017, quando foi campeão peso-pena do Jungle Fight.

Na principal franquia do MMA, foram seis lutas entre os anos de 2019 e 2022, com quatro derrotas e duas vitórias. Ele estava invicto antes de ingressar na categoria.

Em 2023, ele estreou no Europeu Ares FC e começou vencendo. O brasileiro tinha como objetivo disputar o cinturão ainda neste ano. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório e o enterro do atleta.

