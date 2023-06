Luta entre Floyd Mayweather e neto de mafioso termina em briga generalizada

Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores da história, se envolveu em confusão neste fim de semana. Uma luta de exibição contra John Gotti III, neto do famoso mafioso dos Estados Unidos John Gotti, que morreu em 2002, terminou em briga generalizada no último domingo, na Flórida. O duelo, planejado para ter oito rounds de dois minutos, foi terminado antes do combinado.

continua após publicidade

Antes mesmo do início do combate, o clima entre os lutadores já era quente. Com a atmosfera na arena favorável a Gotti, os lutadores trocaram diversas ofensas ao longo da luta. O árbitro Kenny Bayless chegou a alertar ambos sobre o comportamento inadequado no ringue, inclusive sob a ameaça de encerrar o combate por causa dos ataques.

Mayweather dominava a luta quando Bayless a paralisou, no sexto round. os combatentes seguiram com as provocações, até que o árbitro decidiu considerar o duelo como finalizado. Gotti, insatisfeito com o resultado, partiu para cima de Mayweather, fato que iniciou a confusão generalizada no ringue.

continua após publicidade

Como a luta não contava com uma equipe de juízes para contabilizar os pontos, o combate já era programado para terminar sem um vencedor. Membros da equipe dos lutadores invadiram o ringue e trocaram agressões, verbais e físicas. As cenas continuaram mesmo após eles serem escoltados para fora do ringue.