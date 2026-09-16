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Lula sugere Caixa ficar com a Fazendinha: 'Vende aquilo para o Corinthians comprar jogador'

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira, 16, que está tentando ajudar o Corinthians a resolver sua dívida com a Caixa Econômica Federal.

Durante participação no podcast Desce a Letra, disse ter sugerido ao presidente do banco uma operação envolvendo o Parque São Jorge e um convênio com o setor imobiliário para quitar o débito.

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O petista afirmou que o Corinthians tomou R$ 400 milhões para construir seu estádio, já pagou R$ 1 bilhão e ainda deve R$ 600 milhões. Lula atribuiu a situação aos juros.

"Eu estou preocupado com o Corinthians. Esses dias eu estava falando com a Caixa. Sabia que o Corinthians pegou R$ 400 milhões emprestados para fazer o estádio. Já pagou R$ 1,75 bilhão e ainda deve R$ 600 mil na verdade são mais de R$ 600 milhões. Eu falei para o cara da Caixa: Que loucura é essa? Eu peguei R$ 400 milhões, paguei R$ 1 bilhão e ainda devo R$ 600 mil. É por conta dos juros. Eu estou tentando ajudar o Corinthians.

Agora eu falei para o presidente da Caixa propor para o Corinthians uma coisa nova. Pegar a Fazendinha, o velho Parque São Jorge, faz um convênio com o setor imobiliário e vende aquilo para pagar a dívida. Faz um crédito imobiliário daquele para pagar a dívida. Para que ficar aquela Fazendinha lá paralisada? Vende aquilo e paga o estádio para o Corinthians poder comprar um jogador. Eu não aguento mais, cara".

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