Lula presenteia prefeito de Nova York com a camisa do Corinthians

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presenteou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, com uma camisa do Corinthians durante um encontro realizado nesta segunda-feira, 21, em Nova York. A reunião aconteceu na residência do embaixador brasileiro junto à ONU, Sérgio Danese, durante a semana da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Durante o encontro, os dois trocaram presentes. Lula entregou ao prefeito nova-iorquino uma camisa do Corinthians, clube pelo qual é torcedor declarado. Em contrapartida, Mamdani presenteou o presidente brasileiro com uma camisa comemorativa de Nova York produzida para a Copa do Mundo de 2026, torneio que teve a cidade como uma das sedes.

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Além da troca de presentes, Lula e Mamdani conversaram sobre temas relacionados a políticas públicas e o fim da escala de trabalho 6x1 esteve entre os assuntos discutidos durante a reunião.

Torcedor declarado do Corinthians, Lula frequentemente aparece ligado ao clube. Na última semana, o presidente também falou publicamente sobre a situação financeira do time e afirmou que está tentando ajudar o Corinthians a encontrar uma solução para a dívida com a Caixa Econômica Federal.

Durante participação no podcast Desce a Letra, Lula contou que conversou com o presidente da Caixa sobre o débito relacionado à construção da Neo Química Arena. Ele afirmou ter sugerido uma operação envolvendo o Parque São Jorge e o setor imobiliário para buscar recursos destinados ao pagamento dos valores devidos pelo clube.

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"Pegar a Fazendinha, o velho Parque São Jorge, faz um convênio com o setor imobiliário e vende aquilo para pagar a dívida. Faz um crédito imobiliário daquele para pagar a dívida. Para que ficar aquela Fazendinha lá paralisada? Vende aquilo e paga o estádio para o Corinthians poder comprar um jogador. Eu não aguento mais, cara", afirmou o presidente.