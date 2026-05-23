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Lukas Podolski anuncia aposentadoria e vira dono de clube da infância na Polônia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 10:10:00 Editado em 23.05.2026, 10:18:04
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Aos 40 anos, Lukas Podolski anunciou a aposentadoria dos gramados, após mais de 20 anos atuando profissionalmente. O atacante polonês naturalizado alemão assumirá a função de dono do Górnik Zabrze, seu clube de infância e a última camisa que defendeu como jogador.

Com passagens marcantes por Bayern de Munique, Colônia e seleção alemã, o atleta defende as cores do Górnik Zabrze há cinco temporadas e adquiriu 89% das ações do clube através da sua empresa, a LP Holding GmbH. A despedida acontece neste sábado (23), pela última rodada do Campeonato Polonês, diante do Radomiak Radom.

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No começo de maio, Podolski conseguiu o título da Copa da Polônia, encerrando um jejum de 38 anos da equipe sem títulos de expressão. Cabe ressaltar que o jogador não teve um bom rendimento na temporada e realizou apenas 17 jogos, sem anotar gols ou assistências, além de ter atuado apenas uma vez como titular.

Além dessa conquista, o atacante encerra a carreira com um currículo invejável, tendo a sonhada Copa do Mundo, em 2014, Bundesliga, Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra, Copa da Turquia, duas Supertaça da Turquia, entre outros. Também integrou a lista da Alemanha nos mundiais de 2006 e 2010 e das Eurocopas de 2008, 2012 e 2016.

Pela seleção alemã foram 130 participações e 49 gols anotados, sendo o terceiro maior artilheiro, atrás de Miroslav Klose (71 gols) e Gerd Müller (68 gols). Por clubes, o grande destaque foi com a camisa do Colônia, onde marcou 86 gols em 181 partidas.

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