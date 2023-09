Lukaku marca, mas Roma cede empate ao Torino e fica em 13º no Campeonato Italiano

A Roma sentiu o gosto da vitória neste domingo, com gol do belga Lukaku, mas acabou cedendo o empate para o Torino por 1 a 1, no estádio Olímpico Grande Torino, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Com isso, conheceu o seu quarto tropeço em cinco jogos.

O resultado deixou a Roma na 13ª colocação do Campeonato Italiano, com cinco pontos, contra oito do Torino, que caiu para o nono lugar.

Torino e Roma fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. O time da casa teve menos posse de bola, mas criou as melhores oportunidades de gol, enquanto que o adversário foi para o intervalo sem ter feito uma única finalização.

A melhor oportunidade de gol saiu aos cinco minutos, quando Zapata recebeu um lindo cruzamento dentro da área e deu um dele desvio de cabeça para uma defesa espetacular do goleiro Rui Patrício.

No segundo tempo, o Torino voltou pressionando a Roma e teve a chance da partida. Aos sete minutos, Demba Seck recebeu sozinho, na frente do gol. Ele tentou tirar do goleiro e acabou jogando rente à trave esquerda.

Assim como diz o ditado, "quem não faz o gol, toma", a Roma abriu o placar em sua primeira finalização na partida. Aos 14, o belga Lukaku recebeu livre de marcação e acertou um belo chute para tirar o zero do marcador.

Na frente do placar, a Roma recuou e chegou a sentir o gostinho da vitória. No entanto, o Torino empatou aos 40.. Após cobrança de falta, Zapata cabeceou para decretar a igualdade.