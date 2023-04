(via Agência Estado)

Lukaku faz no fim, é expulso, e Inter e Juventus empatam ida da semi da Copa da Itália

Um lance bobo no último minuto dos acréscimos do segundo tempo custou vantagem à Juventus na semifinal da Copa da Itália diante da Internazionale. O jogo ia até os 48 e a equipe de Milão mandou a bola para a área em tentativa desesperada de buscar a igualdade. O brasileiro Bremer, sozinho, tentou cortar de cabeça, errou, e a bola bateu em seu braço. Após revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti que Lukaku bateu para definir o 1 a 1. O belga provocou na comemoração e acabou expulso. O jogo acabou com confusão e mais cartões vermelhos.

Responsável por colocar a Juventus em vantagem, aos 39 minutos da fase final, ao receber livre na direita e bater cruzado, o colombiano Cuadrado estava revoltado não apenas com a provocação, mas também com o lance do empate. Saiu reclamando de todo mundo e foi falar com o goleiro Handanovic, que não quis muito papo. Uma leve confusão acabou acontecendo entre ambos.

Com os ânimos menos exaltados, o árbitro optou por também expulsar o colombiano, que saiu de campo arrastado pela comissão técnica e se tornou um importante desfalque para a partida de volta, no dia 26 de abril. O goleiro também levou o vermelho.

Com a bola rolando, o jogo foi bastante equilibrado e com chances de ambos os lados. Os times, porém, pecaram nas finalizações, mandando as boas oportunidades para o alto ou para as mãos dos goleiros adversários, deixando a emoção para o fim.

Aos 39 minutos, Cuadrado apareceu sozinho do lado direito da área e bateu cruzado. A bola resvalou em Handanovic, e o zagueiro não conseguiu cortar no carrinho. Ao melhor estilo Vini Jr., o colombiano foi até a beirada do campo e celebrou o gol dançando em direção à torcida da Juventus.

A festa era grande no estádio com a vitória que parecei definida até o lance final estragar tudo. Bremer foi infeliz ao não acertar a cabeçada na bola e ainda argumentou que não teve intenção de colocar a mão na bola. De nada adiantou. O pênalti foi anotado e Lukaku, que saiu do banco, garantiu o empate.

Ao bater continência e mandar a torcida da Juventus se calar, ele causou revolta dos adversários. Seus companheiros até o arrastaram para o campo, mas o árbitro optou pela expulsão. O jogo só teve novo pontapé inicial e o árbitro apitou seu fim, para mais confusão, desta vez com Cuadrado.