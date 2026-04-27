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Luka Modric sofre fraturas no rosto e vira dúvida para a Copa; veja vídeo

Após uma disputa pelo alto na intermediária, Modric e Locatelli se chocaram fortemente de cabeça

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 12:24:52 Editado em 27.04.2026, 12:23:25
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Luka Modric sofre fraturas no rosto e vira dúvida para a Copa; veja vídeo
Autor Meia Luka Modric, da Croácia - Foto: Reprodução/X

Os problemas de contusão para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México parecem sem fim. E mais uma seleção mostra preocupação com um de seus principais jogadores restando pouco mais de 40 dias para a largada da competição. Astro da Croácia, o meia Luka Modric sofreu duas fraturas no rosto e está fora da temporada no Milan. Veja o momento do choque abaixo.

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O time de Milão e a Juventus disputavam clássico acirrado pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano neste domingo quando, após uma disputa pelo alto na intermediária, Modric e Locatelli se chocaram fortemente de cabeça.

Ambos foram ao chão e o croata precisou ser substituído pelo protocolo de concussão. Saiu de campo grogue e exames nesta segunda-feira constataram duas fraturas no osso zigomático (maça do rosto), antecipando a temporada para o experiente meia de 40 anos.

"Modric me disse: 'Sua cabeça é dura. Eu disse a ele: 'a sua também'", afirmou Locatelli após a partida, revelando que pediu desculpas ao rival de 38 anos. "Colidimos forte, isso é claro. Sinto muito por isso acontecer com qualquer jogador, mas um campeão como ele sair de uma partida dessa forma é lamentável para todos. Estou triste por isso e já me desculpei com ele", revelou o defensor. "Espero que se recupere o mais rápido possível e, no final, que seja apenas um hematoma. Tenho todo respeito por ele."

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Infelizmente para Modric, não foi apenas o hematoma previsto por Locatelli. E sua presença na Copa do Mundo é incerta por causa da fragilidade do setor atingido. Os croatas devem utilizar uma máscara especial de proteção para o armador jogar na Copa.

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A Croácia está no Grupo L do Mundial, ao lado da forte Inglaterra, adversária da estreia, dia 17 de junho, além de Panamá (rival do dia 23) e Gana (se enfrentam no dia 27). Apontada como forte candidata à vaga junto dos ingleses, os croatas poderiam poupar Modric em algum jogo da primeira fase por "prevenção" até a cicatrização das fraturas.

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