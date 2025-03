Luka Doncic reencontra Dallas Mavericks e comanda vitória do Los Angeles Lakers na NBA

Siga o TNOnline no Google News

Em um jogo onde a grande atração estava concentrada no reencontro de Luka Doncic contra o seu ex-time, o Los Angeles Lakers não deu chances ao Dallas Mavericks e bateu o rival por 107 a 99, em partida realizada na madrugada desta quarta-feira, na Arena Crypto, pela NBA.

Com os holofotes voltados para a sua performance em quadra, o esloveno não decepcionou. "Pilhado", Doncic emplacou um "triple-double", ajudou a equipe a obter a terceira vitória consecutiva e saiu bastante festejado.

O primeiro duelo com a ex-equipe provocou um misto de sentimentos na cabeça do jogador. "Foi tão estranho. Muita emoção e pouco sono", disse Doncic. "Houve momentos em que senti que não sabia o que estava fazendo. Estou satisfeito que conseguimos uma vitória. Honestamente, estou feliz que acabou", afirmou o atleta que acertou seis de 17 arremessos.

Outro destaque do confronto, Lebron dedicou a atuação do elenco ao novo reforço. "Nós entendemos, como seus companheiros de equipe, que precisávamos tentar conseguir essa vitória para ele (Doncic) ", completou James.

Com 35 triunfos em 56 jogos, a equipe da Califórnia ocupa a quarta colocação na Conferência Oeste. Liderados por seus dois principais nomes, os Lakers empolgaram a torcida. Mesmo diante da forte marcação texana, Doncic não se intimidou e obteve marcas expressivas: assinalou 19 pontos, pegou 15 rebotes e deu 12 assistências.

LeBron também brilhou. Maior pontuador da franquia (27), ele foi incansável no garrafão e conseguiu 12 rebotes. No último quarto, o pivô chamou a responsabilidade e fez a diferença. Marcou 16 de seus 27 pontos no período e ajudou a garantir a vitória.

O Dallas foi valente, lutou muito, mas não resistiu à boa atuação dos anfitriões. Com 35 pontos, Kyrie Irving foi o cestinha do confronto. Foi por causa de suas precisão nos arremessos que o time texano se manteve vivo em todos os momentos do encontro.

O resultado negativo evidencia a fase irregular da equipe. Nos últimos seis jogos, os Mavs venceram apenas três encontros. O reflexo dessa campanha é o nono posto no lado Oeste.

Em uma rodada que contou com mais seis embates, o Cleveland Cavaliers viajou até a Flórida e atropelou o Orlando Magic por 122 a 82 e chegou a sua oitava vitória consecutiva. A boa fase deixa a franquia na liderança da Conferência Oeste. Ty Jerome, que veio do banco, foi o maior pontuador (20).

Pelo lado do Orlando Magic, no sétimo lugar do Oeste, Paolo Banchero foi um dos poucos destaques. Autor de 26 pontos, ele pegou ainda cinco rebotes em um time que não se encontrou em quadra diante de um rival bastante inspirado.

Outro destaque da jornada da NBA desta terça-feira foi o Boston Celtics, vice-líder do Oeste. Ao derrotar o Toronto Raptors por 111 a 101 na casa do rival, o time do técnico Joe Mazzulla contabiliza agora seis vitórias em sequência.

Apoiado na atuação de Jayson Tatum, que deu 11 assistências, e Jaylen Brown, cestinha do duelo com 24 pontos, os Celtics confirmaram a fama de melhor visitante do torneio e confirmaram mais um triunfo na competição.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Toronto Raptors 101 x 111 Boston Celtics

Orlando Magic 82 x 122 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 100 x 97 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 151 x 148 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 109 x 103 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 128 x 92 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 107 x 99 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Boston Celtics

Indiana Pacers x Toronto Raptors

New York Nicks x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Sacramento Kings

Houston Rockets x San Antonio Spurs