Luka Doncic chega a acordo e renova com os Dallas Mavericks por cinco anos

Da Redação

O armador esloveno Luka Doncic chegou a um acordo com o Dallas Mavericks e vai renovar o seu contrato por cinco temporadas com a franquia do Texas. A informação foi confirmada pelo agente Billy Duffy, da BDA Sports. A renovação vai entrar para a história da NBA como a do primeiro jogador elegível para a extensão máxima de novato porque foi eleito duas vezes para o para o quinteto ideal da NBA. O contrato total tem valor de US$ 207 milhões (R$ 1,09 bilhão na cotação atual).

Para o final de negociação entre clube e jogador, alguns nomes importantes da franquia, como o proprietário dos Mavericks, Mark Cuban, o gerente geral Nico Harrison, o técnico Jason Kidd e o conselheiro especial Dirk Nowitzki foram até Ljubljana, na Eslovênia, apresentar o contrato ao atleta de 22 anos.

"Hoje é um sonho que se tornou realidade", disse Luka Doncic em um comunicado oficial. "O jogo de basquete me deu muito e me levou a tantos lugares incríveis. Estou muito emocionado e animado por permanecer em Dallas como parte dos Mavericks", prosseguiu.

"Estou comprometido com a organização e agradeço o apoio dos meus fãs. Junto com este novo contrato, também estou feliz em anunciar que estou aumentando meus esforços e me concentrando na expansão da Fundação Luka Doncic. Minha fundação é uma organização internacional sem fins lucrativos isso dará retorno a lugares que significam tanto para mim como meu país natal, a Eslovênia, bem como às comunidades no norte do Texas. Mal posso esperar pelo futuro dentro e fora da quadra de basquete", completou o esloveno

Ao longo da última temporada, Luka Doncic atuou por 66 partidas na temporada regular, com média de 27,7 pontos, 8,0 rebotes e 8,6 assistências. Em três temporadas na NBA, Luka Doncic foi duas vezes All-Star (2020 e 2021), duas vezes eleito para o All-NBA First Team (2020 e 2021), além de ter sido novato do ano em 2019.