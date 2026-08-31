Luizão, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, é acusado de violência doméstica

O ex-atacante Luizão, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, responde a uma acusação de violência doméstica, registrada por sua namorada na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Maresias neste domingo, 30. Ele nega as acusações e diz que chegou "ao limite" porque vinha sofrendo agressões da companheira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a mulher afirmou à Polícia que travava uma discussão "por ciúmes" com Luizão quando foi agredida e, ao tentar se defender, também feriu o ex-jogador. "Foi solicitado exame ao Instituto Médico Legal para a vítima. As investigações prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos", comunicou a SSP.

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O caso foi registrado como violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal, ameaça e injúria. Em nota publicada no Instagram, Luizão afirmou que também fez um boletim de ocorrência e defendeu ser a verdadeira vítima da situação

"Diante das notícias veiculadas a meu respeito, venho me manifestar. A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação. O que aconteceu foi que cheguei ao meu limite diante das agressões que venho sofrendo. Desta vez, decidi tomar as providências cabíveis", escreveu o ex-jogador.

"Eu havia dito que comunicaria os fatos às autoridades e assim o fiz: já registrei um Boletim de Ocorrência e realizei exame de corpo de delito. Neste momento, prefiro não expor outros detalhes. Confio que as provas e a investigação irão esclarecer o que realmente aconteceu. Repudio qualquer forma de agressão contra as mulheres e confio na Justiça", concluiu.

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Luizão tem 50 anos e está aposentado dos gramados desde 2009. Ao longo da carreira, defendeu alguns dos principais clubes do Brasil, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Botafogo, Vasco e Grêmio. Em 2002, era reserva de Ronaldo na seleção pentacampeã mundial.