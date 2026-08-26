Luiz Araújo discute com torcedor do Flamengo e responde a críticas durante live

O atacante Luiz Araújo, do Flamengo, envolveu-se em uma discussão com um torcedor durante uma transmissão ao vivo pela internet. Provocado nos comentários e chamado de "bagre", o jogador reagiu com palavrões, defendeu o desempenho da equipe e ironizou o crítico.

A transmissão ocorreu na plataforma Kick enquanto Luiz Araújo participava de uma competição de EA FC 26, jogo eletrônico de futebol. Ao perceber as mensagens enviadas pelo torcedor, o atacante interrompeu a conversa com os amigos para responder.

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"Torce para o Flamengo? Se torce para o Flamengo, vai comemorar título. Está reclamando? O time está nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança, e um bosta desse vem na live encher o saco?", afirmou o jogador.

Na sequência, Luiz Araújo rebateu a avaliação sobre seu desempenho. "Eu sou bagre e você que é craque? Você que joga, né?", questionou. Depois da discussão, o atacante bloqueou o usuário e continuou a transmissão.

O episódio aconteceu em um período de cobrança sobre o Flamengo. A equipe vem de derrota para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, mas permanece na disputa pelas primeiras posições e está classificada para as quartas de final da Copa Libertadores.

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No torneio continental, o clube carioca enfrentará o Independiente del Valle. No Brasileirão, ocupa a vice-liderança, seis pontos atrás do Palmeiras, com uma partida a menos.

Luiz Araújo disputou 27 jogos na temporada, marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. Depois de ficar afastado por lesão, retornou com um gol na vitória por 5 a 1 sobre o Mirassol, no dia 16. Na rodada seguinte, contra o Cruzeiro, entrou apenas nos minutos finais.

O atacante foi utilizado em 25 das 34 partidas comandadas por Leonardo Jardim no Flamengo. O próximo compromisso será o clássico com o Botafogo, no domingo (30), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.