Luisa Stefani volta ao circuito com vitória na Índia, um ano após grave lesão

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um ano após sofrer grave lesão no joelho direito, Luisa Stefani enfim voltou às quadras nesta quarta-feira e não decepcionou. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a tenista brasileira venceu na estreia na chave de duplas do Torneio de Chennai, na Índia. Elas derrotaram a grega Despina Papamichail e a britânica Katie Swan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

continua após publicidade .

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, Luisa não jogava uma partida oficial desde setembro do ano passado, quando sofreu a lesão durante a semifinal do US Open, justamente ao lado de Dabrowski. As duas vinham em grande fase, acumulando bons resultados e títulos no segundo semestre do ano passado.

A lesão fez Luisa sair de quadra, em Nova York, de cadeira de rodas. Na sequência, ela foi submetida a cirurgia no joelho. A previsão inicial era de ao menos nove meses de recuperação. A duplista acabou voltando um ano depois, por precaução e opção estratégica, conforme revelou ao Estadão no início da semana.

continua após publicidade .

"Quando meu médico operou, ele falou que a média de recuperação para essa lesão era de nove meses. Tem gente que volta em 15 meses, tem quem volte em sete. Mas ele deixou claro que cada um é cada um. O processo era apenas meu e eu estava muito consciente disso", contou.

A parte estratégica se devia ao recurso do "ranking protegido" no circuito. Retornando após um ano, ela poderia usufruir por mais tempo deste sistema, criado pelo circuito para dar chance às tenistas de disputarem os maiores torneios, mesmo sem boas colocações no ranking. A brasileira despencou do 9º para o 97º lugar desde novembro do ano passado.

Com a vitória, Luisa e Gabriela avançaram às quartas de final do torneio de nível WTA 250. Elas vão enfrentar na sequência a dupla vencedora do duelo entre Jessy Rompies, da Indonésia, e a local Prarthana Thombare contra a parceria formada pelas indianas Rutuja Bhosale e Karman Thandi.