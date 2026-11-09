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Luisa Stefani vence na estreia do torneio de duplas do WTA Finals

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski iniciaram com vitória a participação no WTA Finals, em Indian Wells, nos Estados Unidos, torneio que reúne as oito melhores duplas femininas do tênis da temporada.

A parceria teve de suar bastante nesta segunda-feira para derrotar a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-5).

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Stefani e Dabrowski conseguiram quebrar o primeiro saque das adversárias e logo abriram 3/0 no primeiro set. Com um jogo consistente, mantiveram a vantagem e fecharam a parcial diante das rivais campeãs do Aberto da Austrália.

O segundo set foi ainda mais equilibrado. Stefani e Dabrowski tiveram chance de fechar o jogo no décimo game, mas tiveram o saque quebrado. A disputa foi para o tie-break e a vitória veio em uma dupla falta da Zhang.

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Gabriela Dabrowski Luisa Stefani tênis WTA Finals
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