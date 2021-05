Luisa Stefani vence na estreia de duplas e avança às oitavas do WTA 1000 de Roma

Continua após publicidade

A brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter tiveram uma estreia arrasadora nesta terça-feira no WTA 1000 de Roma, na Itália, torneio da série que só perde em importância para os Grand Slams. No saibro do Foro Italico, as duas superaram a dupla formada pela argentina Nadia Podoroska, semifinalista de simples de Roland Garros no ano passado, e a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em partida que teve a presença constante da chuva.

Nas oitavas de final, em data a ser definida pela organização, Stefani e Carter pegam as cabeças de chave número 2 em Roma, as checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, que foram campeãs no WTA 1000 de Madri, na Espanha, na semana passada, e atualmente são as líderes na corrida para o WTA Finals.

"Ótima estreia aqui em Roma, jogo super limpo de nossa parte, um de meus preferidos até agora. Dá um bom ritmo e confiança para o próximo jogo contra as checas, que ganharam o título em Madri. Eu amo as condições aqui em Roma, ano passado jogamos super bem, gostamos da energia, da quadra, então teremos um bom jogo e buscamos continuar aqui", disse Stefani.

Semifinalistas em Roma no ano passado, Stefani e Carter têm 350 pontos a defender. Mas como o torneio de 2020 foi disputado só no segundo semestre, esses pontos serão mantidos até setembro. Se elas fizerem uma campanha melhor, no caso de título ou vice, o resultado de 2021 já terá efeito imediato no ranking da WTA.

Na chave de simples, em seu primeiro jogo da temporada no saibro, a espanhola Garbiñe Muguruza mostrou força e gastou apenas 66 minutos para superar a "lucky-loser" romena Patricia Maria Tig, que entrou no lugar da russa Anastasia Pavlyuchenkova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Sua próxima rival será a americana Bernarda Pera, que levou a melhor contra a eslovena Tamara Zidansek por 6/3 e 6/2.

A rodada desta terça-feira serviu para definir as primeiras adversárias das principais favoritas ao título, que estrearão já na segunda rodada. Número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty terá pela frente a experiente casaque Yaroslava Shvedova, que bateu de virada a italiana Martina Trevisan por 2 sets a 1 - parciais de 0/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6).

De volta ao circuito profissional - sua última partida foi pelo Aberto da Austrália, em fevereiro -, a americana Serena Williams jogará contra a argentina Nadia Podoroska, que não teve moleza contra a alemã Laura Siegemund e suou para vencer de virada, fechando o jogo com parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/1.