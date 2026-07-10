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Luisa Stefani vai à final de duplas em Wimbledon e quebra tabu de 59 anos do tênis brasileiro

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 11:25:00 Editado em 10.07.2026, 11:38:25
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O Brasil está nas finais de Wimbledon na categoria de duplas femininas. Nesta sexta-feira, Luisa Stefani quebrou um tabu de 59 anos ao se garantir na decisão do torneio ao lado da canadense Daniela Dabrowski. A vaga foi assegurada com a vitória sobre a dupla formada pela japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa En Liang com triunfo em sets diretos com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h07.

A última vez que uma representante brasileira disputou um título de duplas femininas foi no longínquo ano de 1967. Na ocasião a lendária Maria Esther Bueno, que buscava o seu sexto título na especialidade pelo Grand Slam inglês, amargou o vice-campeonato.

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Ainda sem perder sets na atual edição do torneio, Stefani e Dabrowski voltam à quadra para disputar o título neste domingo. A brasileira também quebrou uma escrita pessoal já que havia chegado às semifinais em quatro oportunidades e nunca conseguiu passar para disputar o troféu.

A campanha em Wimbledon vem rendendo dividendos para a brasileira, que vai assumir o posto de quarta melhor duplista do mundo, comprovando o seu bom momento na atual temporada do circuito profissional de tênis.

Na partida desta sexta-feira, que credenciou a dupla à decisão, Stefani e Dabrowski começaram apostando em um ritmo forte. A reação das rivais, no entanto, equilibrou o confronto, que ficou empatado em cinco games. Na reta final, porém, a brasileira e a canadense aumentaram a intensidade, obtiveram uma quebra e fecharam o primeiro set em 7/5.

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A segunda parcial foi mais tranquila. Aoyang e Liang não conseguiram manter o ritmo e acabaram perdendo o segundo set por 6/3 sem oferecer muita resistência. Wimbledon pode ser o quarto título da dupla liderada por Luis Stefani. Elas triunfaram no WTA 1000 de Dubai, no WTA 500 de Estraburgo e no WTA 250 de Eastbourne.

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