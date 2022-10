Luisa Stefani se vinga de derrota em San Diego e vai às quartas em Guadalajara

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma semana após lamentar eliminação nas quartas de final do WTA 500 de San Diego, na Califórnia, Luisa Stefani buscou a vingança contra a americana Nicole Melichar e a australiana Ellen Perez, nesta quarta-feira. Ao lado da australiana Storm Sanders, a brasileira garantiu vaga nas quartas de final de duplas do WTA 1000 de Guadalajara, com triunfo duro, celebrado no super tie-break, após 1h46 de jogo: 7/6 (7/3), 4/6 e 10/8.

continua após publicidade .

Brasileira e australiana iniciaram a partida contra as favoritas demonstrando nervosismo e com 3 a 0 de desvantagem, após perderem o serviço na segunda parcial. Com cabeça no lugar, se recuperaram para empatar em 3 a 3. Trocando pontos, foram iguais até 6/5, quando a dupla da brasileira precisou salvar três match points para levar a decisão da parcial no tie-break.

Na parcial de desempate, a história se inverteu e foi a dupla de Stefani quem abriu 3 a 0. Sem baixar a postura ofensiva, set garantido com 7/3. O segundo set foi igual até 4 a 4, quando houve a quebra. Melichar e Perez fecharam em 6/4 no saque.

continua após publicidade .

No super tie-break, Stefani e Sanders pareciam caminhar fácil para a vitória quando tinham 5 a 2 e os dois serviços. Foram quebradas em ambos, e ainda permitiram o empate em 5 a 5, depois em 6 a 6 e 8 a 8. No primeiro match point, quebraram para garantir o 10 a 8.

No torneio de simples, a checa Katerina Kisiakova, algoz da brasileira Bia Haddad logo na estreia, caiu na segunda rodada com derrota diante de Martina Trevisan, com direito a pneu no primeiro set: 6/0, 3/6 e 6/4 para a tenista italiana.

Terceira e quarta do ranking da WTA, as americanas Jessica Pegula e Cori Gauff não tiveram facilidade para confirmar suas vitórias. Número 3 do mundo, Pegula passou pela Casaque Elena Rybakina, de virada, após levar 6/2 no primeiro set. Ele buscou a vitória com 6/3 e 7/6 (10/8) nas parciais seguintes. Já Gauff avançou em sets corridos diante da italiana Elisabetta Cocciaretto, mas precisou do tie-break na primeira parcial. Fez 7/6 (7/1) E 6/3.

continua após publicidade .

MASCULINO

Buscando recuperar os grandes resultados no circuito, o grego Stéfanos Tsitsipas avançou nas oitavas do ATP de Estocolmo, na Suécia, após batalha contra o americano Maxime Cresssy. Fez 7/6 (7/5) e 7/6 (14/12).

O britânico Cameron Norrie também não teve vida fácil diante do russo Aslan Karatsev, avançando com 6/7 (8/10), 6/3 e 6/4. Enquanto o canadense Denis Shapovalov se garantiu nas quartas de final com menos trabalho. Bateu o suíço Antoine Bellier com 6/4 e 7/5.