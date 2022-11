Luisa Stefani e Ingrid Martins vencem na estreia em Buenos Aires; Carol abandona

(via Agência Estado)

Aproveitando a reta final da temporada para ganhar ritmo de jogo, Luisa Stefani estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Buenos Aires, competição de nível WTA 125, nesta terça-feira. Jogando ao lado da compatriota Ingrid Martins, ela venceu as americanas Christina Rosca e Anna Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Com o triunfo no saibro, Luisa e Ingrid avançaram às quartas de final, quando terão pela frente a dupla vencedora do confronto entre as húngaras Reka-Luca Jani e Panna Udvardy e a parceria formada pela sul-coreana Su Jeong Jang e pela chinesa You Xiaodi.

Luisa disputa seu quinto torneio desde que voltou às quadras em setembro. Recuperada de uma grave lesão no joelho, a duplista foi campeã logo em sua primeira competição, em Chennai. Na sequência, venceu apenas um jogo em dois torneios disputados na sequência. Mas voltou a brilhar em Guadalajara, com mais um troféu.

Atual número 55 do mundo, a ex-Top 10 tem como primeiro objetivo para 2023 ir bem no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

CAROL ABANDONA

A brasileira Carolina Meligeni acabou desistindo da competição nesta terça, véspera de sua estreia. Ela competiria tanto na chave de simples quanto nas duplas (ao lado da ucraniana Valeriya Strakhova). No entanto, uma distensão na panturrilha direita a obrigou a abandonar o torneio argentino.

"Durante o treino de ontem à tarde, senti uma distensão na panturrilha direita. Tentei me recuperar para o jogo de hoje, mas no aquecimento me dei conta que não estava em condições de competir. Decidi com meu time que o melhor era não entrar em quadra", explicou Carol, que agora será submetida a exames para saber a gravidade do problema físico.