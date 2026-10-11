Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem líder do ranking e conquistam título em Pequim

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistaram o título do WTA 1000 de Pequim, na China, na madrugada deste domingo. A brasileira e a canadense venceram a tcheca Katerina Siniakova, líder do ranking de duplas, e a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos de partida.

O título foi o quinto da dupla na temporada. Antes de Pequim, Luisa e Gabi já haviam sido campeãs dos WTA 1000 de Dubai, do WTA 500 de Estrasburgo, do WTA 250 de Eastbourne e do SP Open. Elas também foram vice-campeãs de Wimbledon e chegaram às semifinais dos quatro torneios de Grand Slam disputados no ano.

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Atual número três do mundo nas duplas, Luisa Stefani chegou ao 18º título no circuito da WTA e à 28ª final da carreira. A brasileira, de 29 anos, e Dabrowski, quinta colocada no ranking, somam agora sete conquistas juntas. A parceria também está garantida no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada e será disputado entre 8 e 15 de novembro, nos Estados Unidos.

Na decisão em Pequim, Stefani e Dabrowski controlaram o jogo desde os primeiros games. A dupla brasileira e canadense conseguiu uma quebra de serviço logo no segundo game, depois de salvar dois break-points, e abriu 3/0. As adversárias tiveram dificuldades para acompanhar o ritmo e sofreram mais uma quebra no sexto game. Luisa e Gabi confirmaram o domínio e fecharam o primeiro set por 6/1.

O segundo set seguiu o mesmo roteiro. Stefani e Dabrowski venceram os quatro primeiros games, com duas quebras de serviço, e ficaram perto do título. Siniakova e Zhang ainda conseguiram devolver uma das quebras, mas não evitaram novo break das campeãs, que abriram 5/2. No game seguinte, a brasileira e a canadense não perderam nenhum ponto e aproveitaram o primeiro match point para confirmar a vitória.