Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem líder do ranking e conquistam título em Pequim

Escrito por Andreza Galdeano (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistaram o título do WTA 1000 de Pequim, na China, na madrugada deste domingo. A brasileira e a canadense venceram a tcheca Katerina Siniakova, líder do ranking de duplas, e a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos de partida.

O título foi o quinto da dupla na temporada. Antes de Pequim, Luisa e Gabi já haviam sido campeãs dos WTA 1000 de Dubai, do WTA 500 de Estrasburgo, do WTA 250 de Eastbourne e do SP Open. Elas também foram vice-campeãs de Wimbledon e chegaram às semifinais dos quatro torneios de Grand Slam disputados no ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Atual número três do mundo nas duplas, Luisa Stefani chegou ao 18º título no circuito da WTA e à 28ª final da carreira. A brasileira, de 29 anos, e Dabrowski, quinta colocada no ranking, somam agora sete conquistas juntas. A parceria também está garantida no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada e será disputado entre 8 e 15 de novembro, nos Estados Unidos.

Na decisão em Pequim, Stefani e Dabrowski controlaram o jogo desde os primeiros games. A dupla brasileira e canadense conseguiu uma quebra de serviço logo no segundo game, depois de salvar dois break-points, e abriu 3/0. As adversárias tiveram dificuldades para acompanhar o ritmo e sofreram mais uma quebra no sexto game. Luisa e Gabi confirmaram o domínio e fecharam o primeiro set por 6/1.

O segundo set seguiu o mesmo roteiro. Stefani e Dabrowski venceram os quatro primeiros games, com duas quebras de serviço, e ficaram perto do título. Siniakova e Zhang ainda conseguiram devolver uma das quebras, mas não evitaram novo break das campeãs, que abriram 5/2. No game seguinte, a brasileira e a canadense não perderam nenhum ponto e aproveitaram o primeiro match point para confirmar a vitória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Gabriela Dabrowski Luisa Stefani tênis WTA 1000 de Pequim
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV