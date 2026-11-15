Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski perdem para líderes do ranking e caem na semi do WTA Finals

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski foram eliminadas na semifinal do WTA Finals, neste sábado, em Indian Wells, nos Estados Unidos. A dupla perdeu para a tcheca Katerina Siniaková e a americana Taylor Townsend por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/3, e encerrou sua participação no torneio.

Stefani e Dabrowski chegaram à semifinal com três vitórias em três partidas, mas não conseguiram manter o aproveitamento diante de uma dupla que já havia vencido os dois confrontos anteriores entre elas em 2026, no WTA 1000 de Miami e em Roland Garros.

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A partida começou equilibrada, sem quebras de saque durante todo o primeiro set. Mesmo com cinco duplas faltas, a brasileira e a canadense conseguiram acompanhar o ritmo das adversárias e levaram a disputa para o tie-break. Siniaková e Townsend, porém, foram mais eficientes nos pontos decisivos e fecharam a parcial em 7 a 4.

No segundo set, Stefani e Dabrowski perderam o serviço logo no primeiro game e precisaram correr atrás do placar. A dupla teve oportunidades de devolver a quebra, mas não conseguiu aproveitá-las. As adversárias mantiveram a vantagem e conquistaram mais uma quebra na reta final para confirmar a vitória.

Apesar da eliminação, Stefani e Dabrowski encerram sua primeira participação juntas no WTA Finals com uma vaga entre as quatro melhores duplas do torneio. A brasileira disputou a competição pela segunda vez na carreira. Em 2025, chegou à decisão ao lado da húngara Tímea Babos, mas terminou com o vice-campeonato.

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Dabrowski, por sua vez, já conhece o caminho do título. A canadense foi campeã em 2024, quando atuava ao lado da neozelandesa Erin Routliffe.

Do outro lado, Siniaková e Townsend chegam na grande final em busca de uma conquista que ainda falta ao histórico da parceria. As duas já venceram os quatro torneios de Grand Slam juntas, mas nunca conquistaram o WTA Finals como dupla. Em 2024, ficaram com o vice-campeonato e, no ano passado, foram eliminadas na semifinal.

A tcheca também encerra a temporada como número 1 do ranking mundial de duplas pela sexta vez na carreira.

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Na final, Siniaková e Townsend enfrentarão as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, que também venceram a semifinal em dois sets. A decisão será disputada neste domingo.