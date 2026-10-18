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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam título em Wuham e são a melhor dupla de 2026

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Cabeças de chave número um, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski conquistaram o título de duplas do WTA 1000 de Wuham, na China, ao vencerem neste domingo a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova por 2 a 0 (7/5 e 6/4). Com terceiro troféu seguido e o sexto na temporada, a dupla da brasileira se tornou a melhor da temporada, superando a norte-americana Taylor Townsend e Siniakova no topo do ranking que considera apenas os resultados de 2026.

Na final deste domingo, contra a parceira cabeça de chave número três e que defendia o título, Stefani e Dabrowski quebraram o saque logo no início do primeiro set, abrindo uma vantagem de 4 a 1, mas permitiram a reação das rivais, que empatarem o placar. A brasileira e a canadense conseguiram nova quebra no 12º game e fecharam o set em 7/5. Hunter e Siniakova tiveram o serviço derrubado mais duas vezes no segundo set e conseguiram uma quebra. Com 6/4, Stefani e Dabrowski garantiram o título após 1h32.

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"Estou feliz com a forma como fechamos o jogo em dois sets. Formamos um time ótimo e enfrentamos adversárias muito difíceis", afirmou a brasileira, acrescentando que poucos momentos e alguns pontos são decisivos para a definição do título. "Poderíamos ter perdido o primeiro set. A Storm errou um backhand, o que nos permitiu reagir. Se essa bola tivesse entrado, talvez tivéssemos perdido o set, e aí a história seria diferente."

Além do troféu em Wuahn, a dupla foi campeã em Dubai, Estrasburgo, Eastbourne, São Paulo e Pequim e acumula agora 79 vitórias e 19 derrotas. Stefani conquistou seu 19º título de duplas e o sexto no nível WTA 1000. Dabrowski acumula 26 troféus de duplas na carreira. Elas também garantiram vaga no WTA Finals, que reúne as melhores da temporada e acontece em Indian Wells em novembro.

"O principal é manter o que nosso treinador gosta de chamar de persistência. Esse sempre foi o nosso objetivo nesta temporada, e temos feito um bom trabalho", afirmou Dabrowski. "Estamos fazendo muitas coisas certas, nos treinos e nas partidas, e é muito bom ver isso se refletindo em resultados consistentes ao longo da temporada."

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Gabriela Dabrowski Luisa Stefani tênis WTA 1000 de Wuham
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