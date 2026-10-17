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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski chegam à 7ª final do ano e ficam perto da liderança de 2026

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão na final do WTA 1000 de Wuhan, na China. Neste sábado, a brasileira e a canadense venceram a espanhola Cristina Bucsa e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez por 6/2 e 6/1 e garantiram presença em mais uma decisão na temporada.

Cabeças de chave número 1, Stefani e Dabrowski vivem grande fase no circuito. Com a vitória, chegaram a 11 triunfos consecutivos e alcançaram a sétima final do ano. A dupla vem do título no WTA 1000 de Pequim e agora busca levantar mais um troféu da categoria.

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Em 2026, elas já conquistaram os títulos de Dubai, Estrasburgo, Eastbourne, São Paulo e Pequim, além de terem sido vice-campeãs em Wimbledon. A regularidade também aparece nos torneios de Grand Slam, com a parceria chegando às semifinais dos outros três eventos da temporada.

O bom momento pode render mais uma conquista importante para as duas. Atualmente na segunda colocação da corrida anual de duplas da WTA, Stefani e Dabrowski têm a chance de assumir a liderança em caso de título em Wuhan, ultrapassando Taylor Townsend e Katerina Siniakova.

A brasileira também aparece entre os destaques individuais da temporada. Aos 29 anos, Luísa ocupa a terceira posição no ranking de duplas e soma 18 títulos no circuito da WTA. Em Wuhan, disputará a 30ª final da carreira. Já Dabrowski, de 34 anos, tem 25 conquistas e chegará à 46ª decisão.

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Na semifinal deste sábado, a parceria começou a construir a vitória com uma quebra de serviço logo no início. Bucsa e Melichar-Martinez chegaram a buscar o empate, mas a brasileira e a canadense retomaram o controle, emendaram quatro games seguidos e fecharam o primeiro set por 6/2.

A segunda parcial foi ainda mais tranquila. Com devoluções agressivas e mais três quebras de serviço, Stefani e Dabrowski mantiveram o domínio até confirmar a vitória em sets diretos.

As adversárias da final sairão do confronto entre as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini e a dupla formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela australiana Storm Hunter.

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A decisão está marcada para domingo, com horário ainda a ser definido.

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Gabriela Dabrowski Luisa Stefani tênis WTA 1000 de Wuhan
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