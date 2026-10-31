Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski buscam a virada e avançam à final do WTA 500 de Tóquio

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram as australianas Storm Hunter e Maya Joint, garantindo a presença na grande decisão do WTA 500 de Tóquio, no Japão. A partida foi realizada na madrugada deste sábado (31) e reservou uma virada da dupla, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/3.

O jogo teve 1h41 de duração e o bom resultado amplia a série invicta de Stefani e Dabrowski, que não perdem a 15 partidas. Além disso, a dupla chegou à oitava final da temporada e já levantaram seis títulos: WTA 1000 de Dubai, WTA 500 de Estrasburgo, WTA 250 de Eastbourne, SP Open. WTA 1000 de Pequim e o WTA 1000 de Wuhan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A partida começou equilibrada na capital japonesa e as duplas confirmaram todos os serviços até o empate em 5 a 5. Na sequência, as australianas conseguiram a vantagem com a primeira quebra, colocando 6 a 5 no placar. Elas confirmaram a vitória no primeiro set logo em seguida.

Em desvantagem, Luisa e Gabriela voltaram para a disputa no segundo set e a partida ficou mais disputada, com algumas quebras de serviços de ambas as duplas. O duelo ficou intenso até o 9º game, quando Stefani e Dabrowski confirmaram o serviço e ficaram na frente. No décimo, elas fecharam a parcial e empataram o embate.

No super tie-break, o duelo foi muito mais controlado por parte da brasileira e da canadense desde o início. A dupla colocou 8 a 1 de vantagem e viu as adversárias australianas tendo uma pequena reação. No entanto, Stefani e Dabrowski confirmaram a classificação para a decisão de Tóquio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elas enfrentarão as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini na grande decisão, que será realizada à 1h10 da madrugada deste domingo (01). A dupla derrotou a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls, por 2 sets a 0.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Gabriela Dabrowski Luisa Stefani tênis WTA Toquio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV