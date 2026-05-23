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Luisa Stefani conquista bicampeonato do WTA 500 de Estrasburgo ao lado de Gabriela Dabrowski

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 10:53:00 Editado em 23.05.2026, 11:00:01
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A brasileira Luisa Stefani conquistou o bicampeonato do WTA 500 de Estrasburgo nas duplas femininas, em decisão realizada na manhã deste sábado (23), no norte da França. Ela competiu ao lado da canadense Gabriela Dabrowski e juntas venceram a equipe formada por Ulrikke Eikeri, da Noruega, e Quinn Gleason, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0.

Com mais um troféu, a paulistana de 28 anos chega ao 15ª título nível WTA. O último veio em maio de 2025, quando também venceu em Estrasburgo, ao lado da húngara Timea Babos. Junto com a canadense, Stefani teve a terceira conquista da carreira. As outras ocorreram em 2021 e 2022, no Canadian Open e Chennai Open, respectivamente.

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O jogo deste sábado foi marcado pela intensidade. A dupla adversária quebrou o primeiro saque da brasileira e da canadense no primeiro set. No entanto, não conseguiram manter a vantagem e logo foram superadas. Em 51 minutos de disputa, Stefani e Dabrowski confirmaram 7 a 5.

A parte final do jogo também teve grandes emoções. Eikeri e Gleason conseguiram ter 4 a 1 de vantagem. Com o bom entrosamento, Luisa e Gabriela conseguiram duas quebras consecutivas e confirmaram o placar de 6 a 4 em 48 minutos, fechando a disputa.

A dupla tem compromisso importante na próxima semana e retorna às quadras no saibro de Roland Garros. Elas estreiam na terça-feira (26), diante da holandesa Isabelle Haverlag e da escocesa Maia Lumsden.

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Estrasburgo Gabriela Dabrowski Luisa Stefani WTA 500
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