Luis Roberto revela que concluiu tratamento contra câncer de cabeça e pescoço

Narrador da Globo passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia e fez um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, revelou que concluiu o tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista esportivo contou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia e aproveitou a ocasião para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

"Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço?", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Corinthians goleia o Remo na volta do Brasileirão e sobe na tabela

Luis Roberto também explicou que a doença pode atingir diferentes regiões, como boca, garganta, laringe e tireoide, e alertou para sinais que devem ser investigados.

"Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço", destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao final, o narrador incentivou os seguidores a compartilharem informações sobre a campanha Julho Verde. "Convido você a compartilhar essa mensagem. Informação salva vidas", concluiu.

Recentemente, Luis Roberto também falou sobre o tratamento durante participação no Domingão com Huck. Na ocasião, o narrador destacou a importância do apoio recebido de familiares, amigos e do público durante o período de recuperação.

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Foi uma avalanche de carinho, com energia. Os milhares, milhões de pessoas, um movimento incrível de solidariedade que te dá força mental e saúde mental. Para encarar um desafio desse na vida, é importante estar forte, porque a saúde mental conta", disse.

Luis Roberto foi diagnosticado em abril com uma neoplasia na região cervical, identificada durante exames de rotina. O problema fez com que ele se afastasse das transmissões de futebol da Globo e da cobertura da Copa do Mundo de 2026.