Luís Fabiano espera reunião para definir futuro como dirigente na Ponte Preta

(via Agência Estado)

A Ponte Preta pode sofrer uma alteração em sua estrutura do futebol em breve. Isso porque o contrato do ex-jogador Luis Fabiano, que vinha atuando como coordenador técnico, se encerrou na última semana. Agora, ele aguarda uma conversa com o presidente Marco Antonio Eberlin para definir a renovação ou a saída.

Esta vem sendo a primeira experiência de Luis Fabiano como dirigente. Ele chegou à Ponte Preta em dezembro para ajudar no relacionamento entre a diretoria e os jogadores. Além disso, teve participação na montagem do elenco, pois auxiliou o clube campineiro no contato com reforços.

Revelado nas categorias de base da Ponte, o ex-atacante brilhou também com as camisas de São Paulo e Sevilla, da Espanha, além de ter defendido a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, marcando três gols em cinco jogos. Também conquistou uma Copa das Confederações e uma Copa América.

Luis Fabiano defendeu a Ponte Preta de 1998 a 2000, tornando-se uma das vendas mais caras da história do clube quando foi negociado junto ao Rennes-FRA por 5,5 milhões de dólares em 2000. O ex-atacante passou ainda por Porto-POR, Tianjin Tianhai-CHN e Vasco da Gama.