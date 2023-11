Luis Enrique vê Dembélé como 'o jogador que mais desequilibra no mundo'

Contratado pelo Paris Saint-Germain na última janela de transferências, após as saídas de Messi e Neymar, o atacante Ousmane Dembélé tem no treinador Luis Enrique um grande fã. Conhecido como um atleta que foi impedido de desenvolver ao máximo seu potencial por causa de lesões, o francês de 26 anos é considerado pelo comandante espanhol como "o jogador que mais desequilibra no mundo".

"A gente se preocupa muito com as assistências e os gols, mas o Dembélé agrega muitas coisas à nossa equipe. Ttrata-se do jogador que mais desequilibra no mundo", afirmou Luis Enrique em entrevista coletiva Nesa segunda-feira, véspera do duelo com Newcastle, marcado para as 17 horas desta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em jogo da penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Dembélé tem um gol e quatro assistências em 16 jogos desde que chegou ao PSG. Para o treinador, além do talento, o atacante tem outras qualidades que o fazem essencial para o time. "Ele tem capacidade de aceitar críticas, não se esconde do jogo e sempre pede a bola. Não tem medo de fazer as coisas em campo, é um jogador com muita confiança em si", avaliou.

O clube parisiense está no Grupo F da Liga dos Campeões, considerado o "grupo da morte" desta edição. A classificação da chave justifica a alcunha, pois a disputa está bastante equilibrada. O Paris Saint-Germain é o vice-líder, com seis pontos, um a menos que o líder Borussia Dortmund e um a mais que o terceiro colocado Milan. Já a quarta colocação é do Newcastle, com quatro.

Vencer o duelo com o time inglês nesta terça pode ter como desfecho a vaga nas oitavas de final, caso o Borussia Dortmund vença o Milan no outro embate do grupo. "Vamos sofrer em alguns momentos da partida, somos conscientes disso, mas vamos jogar esse jogo como se fosse uma final de campeonato", comentou Luis Enrique. .