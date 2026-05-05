Luis Enrique usa Nadal de exemplo na Champions: 'Jogar contra Djokovic e Federer era motivação'

O técnico Luis Enrique não se ilude com a vantagem do empate no jogo de volta contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, e vem buscando diversas formas de motivação ao elenco do Paris Saint-Germain para a dura partida desta quarta-feira. E encontrou no compatriota Rafael Nadal um bom exemplo de superação para deixar seu time confiante.

O ex-tenista espanhol teve de encarar gigantes no circuito mundial e, lutando sem desistir, se equiparou as oponentes, ganhando jogos e finais para colocar seu nome na galeria de maiores vencedores da modalidade. Tal exemplo de dedicação vem sendo utilizado pelo treinador do PSG.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ambas as equipes ao longo da temporada, e no nosso caso nas últimas duas temporadas (PSG é o atual campeão), demonstraram sua capacidade de lidar com momentos difíceis. E precisamos ser mais competitivos do que nunca. Quando vejo esse tipo de partida, lembro de Rafael Nadal dizendo que enfrentar Novak Djokovic e Roger Federer era uma motivação para ele. Ele via o potencial para melhorar. O Bayern nos motiva a buscar o melhor de nós mesmos e vamos tentar superar a atmosfera e uma equipe que joga um futebol sensacional", afirmou Luis Enrique.

Em uma das mais belas partidas de futebol de 2026, PSG e Bayern demonstraram todo o seu poder ofensivo e de reação há uma semana, quando os franceses ganharam por 5 a 4, de virada, mas deixaram escapar uma vantagem de 5 a 2, deixando o duelo desta quarta-feira totalmente indefinido. Os alemães apostam na força da torcida, enquanto os franceses querem repetir a campanha de visitante indigesto.

"Temos feito um ótimo trabalho até agora, mas é a hora de dar ainda mais para alcançar uma segunda final. É importante mostrar por que estamos aqui e permanecer fiéis a quem somos como equipe. Será um jogo de altíssimo nível entre as duas melhores equipes da Europa. Será um confronto emocionante", previu Luis Enrique, garantindo que o PSG está extremamente motivado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não precisamos de motivação extra, já estamos a 100%. Voltar a Munique me traz ótimas lembranças. Quando eu era treinador do Barcelona, no ano da nossa conquista da Champions League (2015), jogamos contra o Bayern na semifinal, com o jogo de volta em Munique (depois de 3 a 0 em casa, perdeu na Alemanha por 3 a 2, resultado que não serve agora). Depois ganhamos a final (3 a 1 na Juventus)". Lembrou, esquecendo da derrota na época.