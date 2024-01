Luis Enrique se anima com chegada de Lucas Beraldo ao PSG: 'Reúne todos os pré-requisitos'

A chegada do zagueiro Lucas Beraldo, destaque do São Paulo no ano passado, ao Paris Saint-Germain deixou o treinador Luis Enrique bastante animado. Embora entenda que a pouca idade do jogador, que tem apenas 20 anos, e a falta de experiência no futebol europeu podem exigir algum tempo para a adaptação, o técnico espanhol está confiante de que tem em mãos um atleta com as qualidades que mais preza dentro de seu elenco.

"Lucas é o primeiro jogador a chegar nesta janela de transferências. Ele pôde treinar conosco, então vimos um pouco do que já sabíamos. Procuramos sempre ter o máximo de informações possível para entender o perfil completo de um jogador. Queremos que cada jogador que entre no clube seja alguém muito profissional, um lutador. Lucas Beraldo reúne todos estes pré-requisitos. Sabe defender e se sente muito confortável com a bola", disse.

"Esta é uma contratação que já tínhamos pensado durante a pré-temporada. Vimos muito claramente que ele é um jogador que pode ajudar a equipe apesar da sua juventude. Ele é um jogador que vem de outro continente então é sempre difícil para eles, cabe a nós facilitar ao máximo a adaptação dele. Quando estiver pronto ele jogará, mas não haverá pressa", completou.

Beraldo deixou o São Paulo com 52 jogos pela equipe profissional, um gol marcado e a conquista inédita da Copa do Brasil, além de ter integrado o elenco que foi campeão do Campeonato Paulista de 2021 diante do Palmeiras. Para contratá-lo, com um vínculo de cinco temporadas, o clube francês desembolsou aproximadamente R$ 107 milhões.

Piracicabano, Beraldo fez boa parte das categorias de base no XV de Piracicaba, entre os anos de 2018 a 2019. O time alvinegro, inclusive, tem ainda 20% dos direitos econômicos do atleta e deve receber algo em torno de R$ 20 milhões com a venda do defensor para o PSG. O atleta ainda tem passagens pelo União Barbarense e chegou a ser convocado para defender as equipes de base da seleção brasileira.