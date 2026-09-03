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Luis Enrique exalta Filipe Luís antes de jogo entre PSG e Monaco: 'Gosto de técnicos corajosos'

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O PSG entra em campo neste sábado, 3, às 16h05 (de Brasília), para enfrentar o líder Monaco, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês. Antes do jogo, o técnico Luis Enrique rasgou elogios ao Filipe Luís, treinador ex-Flamengo que comanda o primeiro colocado da competição.

"O Monaco é um grande time, especialmente com esse técnico (Filipe Luís), de quem gosto muito, porque gosto de técnicos corajosos e que amam jogar futebol. No começo, quando soube que ele viria para a França, fiquei feliz, mas depois pensei, droga...", afirmou o espanhol.

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Filipe desembarcou no futebol francês para substituir o belga Sébastien Pocognoli, que saiu para dirigir a seleção da Escócia. Até o momento, o ex-jogador está com 100% de aproveitamento, com dois triunfos na liga nacional e dois na fase qualificatória da Conference League.

Na partida de estreia na Ligue 1, o Monaco superou o Le Havre por 1 a 0, graças ao gol do inglês Eric Dier. Na sequência, a segunda vitória veio sobre o Marseille, no placar de 2 a 0, em show do jovem atacante Paris Brunner.

O PSG, por sua vez, ainda não venceu no Campeonato Francês. Depois de empatar em 2 a 2 com o Rennes, o atual bicampeão da Champions League ficou novamente no empate em 2 a 2, agora contra o Lille, na segunda rodada.

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