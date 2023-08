Luis Enrique espera que PSG e Mbappé entrem em acordo e mostrará 'em ações' se conta com Neymar

Luís Enrique teve bastante cautela em sua entrevista coletiva desta sexta-feira que era para falar sobre a estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, neste sábado. O jogo ficou em segundo plano e o treinador precisou falar de Mbappé, Neymar e até Verratti, jogadores até então com futuro indefinido. Sobre o francês, deixou a possibilidade de uma acordo com a diretoria, enquanto

A coletiva já começou com Mbappé sendo o assunto. O astro de 24 anos não vem treinando com o grupo e ficou fora de excursão à Ásia na pré-temporada porque não definiu se permanece na França por mais uma ano - não quis ampliar o contrato - ou se já sai nessa janela. O destino seria o Real Madrid, mas os espanhóis podem aguardar por mais um ano para não precisar desembolsar uma bolada.

Dias atrás, estourou a notícia que Luis Enrique podia deixar o clube por causa da indefinição. Com jogo de cintura, ele jogou a "bomba" para a diretoria. "É um tema que já ocorreu no passado e se resolveu de maneira positiva. Espero que, assim como antes, clube e jogador cheguem a um acordo", afirmou. Frisou, contudo, o que ouviu da alta cúpula. "O presidente (Nasser Al-Khelaifi) deixou clara a filosofia do clube. O PSG está acima de jogadores, treinadores, diretores, e é algo que concordo 100%".

Sobre Neymar e Verratti, que teriam sido "encostados e colocados à venda", o treinador evitou expor a conversa que teve com brasileiro e argentino. Mas deixou no ar que assim que a equipe entrar em campo, todos saberão como ele está pensando dos jogadores.

As conversas com os jogadores são privadas e não vou compartilhá-las. Não vou falar sobre o que Marco e Ney disseram e o que eu disse. Minhas palavras dizem algo, mas minhas ações dizem mais, e as ações que eu tomo mostrarão minhas ideias", disse. "Fique atento às minhas decisões, elas expressarão minha opinião", garantiu.

Neymar fez uma amistoso bom, com gol e boa participação. Depois de participar de um treino no começo da semana passada, sumiu das atividades seguintes e foi noticiado que estaria fora dos planos por "querer ir embora." Seu pai desmentiu, mas pode, sim, não defender as cores do PSG mais.

Dembélé. Jogador de Luis Enrique no Barcelona, estaria chegando justamente para essas lacunas ofensivas. "Dembélé? A negociação está 99% feita, mas ainda não está 100%. Ele não estará disponível para o jogo de amanhã", explicou Luís Enrique.