Luis Enrique escala Espanha em amistoso com 'palpite' dos jogadores''

O ambiente da Espanha em véspera de uma Copa do Mundo está tão em harmonia que os próprios jogadores deram pitacos na escalação da equipe que derrotou a Jordânia, em amistoso, por 3 a 1. Quem revelou essa liberdade dos atletas foi o próprio técnico Luis Enrique durante a coletiva de imprensa.

"Está tudo como planejamos. Tenho conseguido testar jogadores, embora seja o primeiro jogo da minha carreira que eles fizeram a escalação com base nos minutos que acharam melhor, para enfrentar a Costa Rica no mais alto nível. Eu coordenei para que todos pudessem chegar perto desses minutos", disse o treinador.

Luis Enrique também estipulou uma meta para a seleção espanhola no Mundial. Apesar de estar em um dos grupos considerados mais difíceis, o treinador está otimista com a possibilidade de sua equipe fazer os sete jogos da Copa do Mundo.

"Estamos em sétimo lugar no ranking da Fifa. Nossa meta é fazer sete jogos no Catar. Tenho visto o time bem, mesmo que não tenha sido dos melhores amistosos por jogar tão perto do Mundial", finalizou o treinador.

A Espanha, que desembarcou no Catar nesta sexta-feira, entrará em campo pela primeira vez na Copa do Mundo na quarta-feira, às 13h, diante da Costa Rica, no estádio Al Thumama. A seleção está no Grupo E da Copa do Mundo. Além da Costa Rica, enfrentará também Japão e Alemanha.