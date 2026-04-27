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Luis Enrique esbanja confiança em seu PSG na Champions: 'Não há equipe melhor que a nossa'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 15:47:00 Editado em 27.04.2026, 15:54:27
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Luis Enrique sabe que o duelo entre Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique pela semifinal está sendo considerado uma decisão antecipada da Champions. E o treinador espanhol esbanja confiança em seus comandados, a ponto de dizer que nenhuma equipe joga melhor futebol na competição que o atual campeão.

Mesmo com o PSG precisando dos playoffs para chegar ao mata-mata e com Arsenal - faz a outra semifinal com o Atlético de Madrid - e Bayern tendo as duas melhroes campanhas da atual edição da Champions.

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"Em termos de regularidade, o Bayern talvez esteja um pouco acima de nós porque eles só perderam dois jogos, mas em termos do que mostramos, não há equipe melhor que a nossa", afirmou o treinados do PSG em coletiva antes do duelo de ida desta terça-feira, no Parque dos Príncipes. "Depois de perder o Top 8 (vaga direta às oitavas de final), eu já tinha dito que não havia nenhuma equipe melhor que nós", reforçou.

O técnico não mostra soberba, apenas endeusa os grandes resultados de sua equipe, que embalou desde a necessidade de um mata-mata extra, com grandes apresentações e resultados importantes na Champions.

O PSG passou pelo Monaco com 3 a 2 fora e 2 a 2 em casa, antes de um atropelo para cima do Chelsea, em vingança da decisão do Mundial de Clubes, com 5 a 2 e 3 0. Depois, deixou o Liverpool nas quartas com duas vitórias por 2 a 0.

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Ocorre que o Bayern também vem bem com seu ataque arrasador de quase 150 gols na temporada, e embalado após triunfar nos dois embates com o Real Madrid, por 2 a 1 e 4 a 3, o que faz Luis Enrique pregar atenção neste terça-feira.

"É preciso saber como se defender, e isso será a chave", exaltou. "Tem de aproveitar para atacar da melhor maneira, e saber defender contra esse tipo de equipe", frisou, destacando a força de seu conjunto. "Todos os jogadores estão prontos, com exceção de Quentin Ndjantou (machucado). É a magia da Champions League que dá vontade aos jogadores. Estamos em um momento muito bom."

Praticamente sem desfalques, Luis Enrique escondeu sua escalação do meio-campo. "Vou escolher na loteria, farei assim (imitou uma roleta girando). Todo mundo está pronto e estou muito contente. Não importa os jogadores que vão jogar amanhã, serão os melhores jogadores para vencer o jogo", destacou, elogiando uma peça em especial: Kvaratskhelia. "Um jogador fantástico, mas também no que ele transmite como pessoa."

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