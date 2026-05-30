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Luis Enrique diz que tentou aproveitar o momento nos pênaltis da Champions: 'É preciso sorte'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 17:35:00 Editado em 30.05.2026, 17:48:28
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Técnico bicampeão da Champions League com o Paris Saint-Germain, além de ter conquistado um título dirigindo o Barcelona, Luis Enrique afirmou que tentou aproveitar o momento durante a disputa de pênaltis que definiu a Champions League neste sábado na Puskas Arena, em Budapeste, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação contra o Arsenal.

"Decidi manter a calma e tentar aproveitar o momento, porque é preciso sorte para ganhar nos pênaltis", afirmou o técnico espanhol. "Acho que fomos ótimos em termos de qualidade das nossas cobranças e também o goleiro (Safonov)", completou.

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O time parisiense revalidou o título da Champions com 4 a 3 na disputa de pênaltis, com o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães falhando na quinta cobrança do Arsenal. "É incrível conquistar a Champions League novamente. Talvez hoje as duas equipes merecessem vencer, mas pela forma como jogamos durante toda a temporada, acho que merecemos", afirmou o treinador do PSG, que eliminou Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique no mata-mata da competição.

O Paris Saint-Germain se tornou a segunda equipe a conquistar a Orelhuda de maneira consecutiva na era Champions League, após o Real Madrid em 2016 e 2017. Agora, o clube francês corre atrás de outro feito conquistado pelo Real de Cristiano Ronaldo, campeão novamente em 2018. "Vamos tentar repetir o feito no ano que vem. Por que não?"

Luis Enrique afirmou que seus comandados tiveram muita dificuldade contra o eficiente esquema defensivo do Arsenal, que abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com Havertz. "A partida começou da melhor maneira para eles, com um gol após uma jogada de sorte", afirmou o treinador. "Estamos acostumados a atacar, mas eles são fortes fisicamente, sabem se defender e foi muito difícil."

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