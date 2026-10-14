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Luis Enrique defende títulos do Manchester City após condenação por infrações financeiras

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Antes de enfrentar o Manchester City pela Champions League, Luis Enrique saiu em defesa das conquistas do adversário. O treinador do Paris Saint-Germain afirmou que o clube inglês merece preservar os títulos obtidos em campo, apesar da condenação por violações das regras financeiras da Premier League. A manifestação ocorreu na véspera da vitória dos franceses por 4 a 2 no Etihad Stadium.

"Os títulos que você conquista em campo ficam em campo", declarou o espanhol, ao defender o mérito esportivo do City. O treinador elogiou o futebol apresentado pela equipe ao longo dos últimos anos e manifestou sua expectativa sobre a possibilidade de retirada das conquistas: "Espero que possam evitar essa punição".

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Luis Enrique reconheceu que o veredito provocou surpresa, mas ressaltou que cabe às autoridades responsáveis decidir o desfecho do caso. Sua defesa dos títulos foi acompanhada de um pedido para que se aguarde a decisão final. O City recorreu da condenação, e as sanções ainda não foram estabelecidas.

A comissão independente concluiu que, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, o clube utilizou acordos comerciais simulados para aumentar artificialmente suas receitas e reduzir as despesas registradas. Segundo a decisão divulgada pela Premier League, os mecanismos distorceram as contas em mais de 900 milhões de libras. "É fundamental que a liga permaneça competitiva e justa para todos os clubes e para os torcedores", afirmou Richard Masters, executivo-chefe da entidade, no comunicado sobre o julgamento.

O Manchester City contesta as conclusões e formalizou seu recurso em 1º de outubro. "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League", declarou em nota oficial. A diretoria sustenta que possui provas em sua defesa e afirma que o parecer contém "erros materiais claros de direito, princípio e fato". A liga confirmou o recebimento do recurso e informou que a audiência será confidencial até que a divulgação do resultado seja autorizada.

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A definição da responsabilidade e a escolha das punições são etapas distintas do procedimento. Ao anunciar a condenação, a Premier League informou que as sanções serão discutidas em outra audiência. Enquanto o processo segue, o City disputa normalmente as competições. Na quarta-feira, a equipe de Enzo Maresca sofreu sua primeira derrota nesta Champions diante do PSG de Luis Enrique: Haaland marcou duas vezes, mas os gols de Doué, Dembélé, Vitinha e Akliouche garantiram a vitória dos visitantes.

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