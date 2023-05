Luigi Cini vence classificatório olímpico de skate park na Argentina; Raicca Ventura é bronze

O Brasil conquistou, neste domingo, duas medalhas no Pro Tour de Skate Park de San Juan, na Argentina, campeonato que faz parte do sistema de classificação olímpica da categoria. Luigi Cini, de 20 anos, ficou com o ouro da disputa masculina, em final que também contou com a participação de Augusto Akio, sétimo colocado. Na prova feminina, Raicca Ventura, de 16 anos, foi a representante brasileira no pódio, com a medalha de bronze. Dora Varella ficou em sexto lugar.

Atual sexto colocado do STU, o circuito nacional de skate, Cini esteve no Mundial de Sharjah, primeiro evento do ciclo Paris-2024, em fevereiro, e parou nas quartas de final. Em solo argentino, fez uma campanha sólido para chegar à final como sexto melhor skatista das semis e garantiu a nota de campeão logo em sua primeira volta na grande decisão, ao cravar 85.74 pontos.

"Foi muito duro...todos os finalistas muito habilidosos, mas tive muita torcida ao meu lado, meus amigos e minha família que vieram aqui. Isso é muito importante para a corrida para Paris 2024, estou ansioso pelo que vem pela frente", afirmou o jovem skatista curitibano após a conquista, que o deixa na sétima colocação do ranking mundial

O americano Tom Schaar, com 84,51 e o australiano Keegan Palmer, com 84.13, completaram o pódio. Conterrâneo de Cini, Augusto Akio somou 77.86 para ficar com o sétimo lugar. Akio foi o medalhista de prata no Mundial de Sharjah e a segunda colocação na Argentina foi o suficiente para mantê-lo na vice-liderança do ranking mundial, atrás apenas do americano Jagger Eaton, que foi o oitavo em San Juan. O medalhista olímpico Pedro Barros, bronze em Sharjah, não passou das semifinais, mas está em quinto lugar do ranking. Pedro Quintas e André Mariano também pararam nas semis.

No feminino, Raicca Ventura mostrou evolução e confirmou as expectativas que vêm sendo depositadas sobre ela desde o desempenho dominante no STU do ano passado. Sexta colocada da atual disputa do circuito nacional e dona de uma boa campanha encerrada nas semifinais no Mundial de Sharjah, a paulista de 16 anos elevou o nível e cravou 85,17 ao encerrar a volta com um backside kickflip indy no último segundo. Não à toa, já aterrissou celebrando. Ficou com o bronze e agora ocupa quinta posição do ranking da World Skate.

As únicas acima da brasileira foram a britânica medalhista olímpica Sky Brown, campeã com 90,84, e a australiana Sky Brown, com 86,16, ambas de 14 anos. A melhor brasileira depois de Raicca foi Dora Varella, sétima colocada dos Jogos de Tóquio em 2021. Na Argentina, fez 84,00 para ficar em sexto lugar. Já Yndiara Asp, que também esteve no Japão e foi oitava na ocasião, bateu na trave nas semifinais e terminou o Pro Tour em nono. No ranking, Yndyara está em nono e Dora em 13º. Erica Leguizamon foi eliminada na semi e é a 23ª da classificação mundial.

Confira a classificação da final masculina do Pro Tour de San Juan.

1º. Luigi Cini (BRA) - 85.74 pontos (campeão)

2°. Tom Schaar (USA) - 84.51

3º. Keegan Palmer (AUS) - 84.13

4º. Tate Carew (USA) - 83.19

5º. Gavin Bottger (USA) - 82.21

6º. Steven Piñeiro (PUR) - 81.26

7º. Augusto Akio (BRA) - 77.86

8º. Jagger Eaton (USA) - 34.15

Confira a classificação feminina do Pro Tour de San Juan

1ª. Sky Brown (GBR) - 90.84 pontos (campeã)

2ª. Ruby Trew (AUS) - 86.16

3ª. Raicca Ventura (BRA) - 85.17

4ª. Kusaki Hirano (JPN) - 84.52

5º. Hiraki Kokona (JPN) - 84.19

6ª. Dora Varella (BRA) - 84.00

7º. Arisa Trew (AUS) - 82.23

8ª. Lilly Stoephasius (GER) - 81.27