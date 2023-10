'Lucky loser', Thiago Wild perde na 1ª rodada do Torneio da Basileia

Após entrar na chave principal como "lucky loser", o tenista Thiago Wild foi eliminado na primeira rodada do Torneio da Basileia, na Suíça, nesta terça-feira. O brasileiro foi derrotado pelo holandês Tallon Griekspoor pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/3, em 2h02min de confronto.

Número 1 do Brasil e 78º do mundo, Wild havia entrado na competição como "lucky loser", tenista que é eliminado na última rodada do qualifying, mas recebe a vaga na chave principal após alguma desistência. No quali, ele vencera o americano Michael Mmoh. Mas perdera do australiano Christopher O'Connell.

Mas, diante de desistências, Wild ganhou a vaga na chave principal do torneio de nível ATP 500 por ser o mais bem ranqueado entre os perdedores da rodada final do quali. Nesta terça, o brasileiro se destacou no set inicial, somando mais chances de quebra do que o rival. No entanto, perdeu o tie-break no detalhe numa disputa equilibrada.

Wild manteve o embalo no segundo set e empatou o duelo. No entanto, caiu de rendimento no terceiro set e permitiu que o atual 25º do ranking fechasse a partida.

Agora Wild se concentra para a disputa do quali do último Masters 1000 da temporada, a ser disputado em Paris, na semana que vem, na França.