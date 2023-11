Lucio Flavio deixa o Botafogo e se despede desejando que trabalho no ano 'seja coroado'

Lucio Flavio não permanecerá no Botafogo como auxiliar de Tiago Nunes. E antes mesmo de ser oficializada a sua saída, em decisão do dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, John Textor, ele já se despediu. Nas redes sociais, desejou que o trabalho seja coroado nesta reta final de Brasileirão.

continua após publicidade

A pedido dos jogadores, Lucio Flavio foi efetivado na vaga do demitido Bruno Lage. Mas seu trabalho no comando da equipe na vaga do técnico português não surtiu efeito e, após oito partidas, com retrospecto ruim de duas vitórias (nos primeiros jogos), dois empates e quatro derrotas, ele acabou perdendo a confiança da torcida, que cobrou sua saída.

Imaginava-se que ele voltaria à função de auxiliar, mas o clube não viu mais clima para o ex-jogador permanecer e a saída acabou inevitável. Lucio Flavio fez questão de mostrar que continuará no apoio ao elenco.

continua após publicidade

"Essa é uma imagem que acontece apenas quando uma equipe é campeã! Jogadores, staff, comissão e direção... Que essa última caminhada possa coroar o trabalho de vocês. Vão na fé, no trabalho e na humildade", escreveu em suas redes sociais, usando uma imagem com jogadores do Botafogo o atirando para o alto em celebração de uma conquista, já prevendo outra neste Brasileirão.

Por fim, a despedida oficial do ex-treinador, que já havia "quebrado o galho" na função em diversas oportunidades. "Obrigado, Botafogo! Tua estrela solitária te conduz." Ele chegou ao clube nesta última passagem em 2020 como auxiliar técnico suprindo saída de Paulo Autuori e Renê Weber. E já havia treinado o time em 2022 com a queda de Enderson Moreira.