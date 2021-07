Luciano, Eder e William trabalham no campo e ficam perto de reforçar o São Paulo

Da Redação

Classificado às quartas de final da Copa Libertadores, com ânimo renovado para a sequência do Campeonato Brasileiro e para as oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo não para de dar notícias boas ao técnico argentino Hernán Crespo. Nesta quinta-feira, três importantes jogadores do elenco que estavam afastado por lesão trabalharam no campo e ficaram mais perto do retorno: os atacantes Luciano e Eder e o meia William.

Com verdadeira maratona de jogos por causa das três competições, Crespo não se cansa de dizer que precisa de reforços. Sejam contratações ou o retorno dos machucados. As três opções ainda não encaram o Flamengo, neste domingo, no Rio de Janeiro, mas correm contra o tempo para estarem à disposição diante do Vasco, na ida da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

A sequência é complicada e todo reforço se faz necessário na visão do treinador argentino. Tudo para poder rodar o elenco e, ao mesmo tempo, não estourar mais ninguém. Além dos cariocas no Brasileirão e na Copa do Brasil, o time do Morumbi ainda terá pela frente o clássico contra o Palmeiras em prévia da Libertadores e visita ao Athletico-PR antes de buscar a vaga nas semifinais da competição continental.

Lado a lado, Luciano e Eder fizeram trabalhos com o fisioterapeuta do clube, Ricardo Sassaki, no gramado do CT da Barra Funda. O artilheiro não sente mais a contratura na coxa esquerda e pode até ser relacionado para a visita ao Flamengo. Já Eder está um pouco atrás e deve ser resguardado para a Copa do Brasil.

William, recuperado de um trauma no joelho direito, participou normalmente das atividades ao lado dos companheiros, ficando mais perto do retorno. Muricy Ramalho acompanhou acompanhou as atividades do grupo na reapresentação após classificação na Libertadores.