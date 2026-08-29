Luciano celebra vitória em meio a momento ruim do São Paulo: 'Pior fase de sua história'
O São Paulo derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste sábado, 29, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Depois do triunfo, o atacante Luciano, autor de um dos gols da partida - chegou a 115 e igualou o ídolo Careca -, falou sobre a temporada ruim da equipe paulista.
"O São Paulo é muito grande e está atravessando a pior fase de sua história. Muitas coisas que acontecem fora do campo, às vezes a gente tenta passar que não atrapalha, mas acaba atrapalhando", revelou o jogador de 33 anos.
Esta foi a primeira vitória do time do Morumbi na competição depois de 10 jogos. O último resultado positivo havia ocorrido no dia 25 de abril, quando o clube superou o Mirassol pelo placar de 1 a 0.
"O que eu quero deixar para o torcedor é que a gente vai brigar por esta camisa, que o São Paulo volte a ser o São Paulo que todo torcedor que viu antigamente possa ver de novo. Espero que pra frente volte a brilhar, volte a conquistar grandes títulos", completou.
Em cobrança de pênalti, Luciano abriu o placar sobre o Red Bull Bragantino no MorumBis. Depois, o jovem atacante Gustavo Santana, de 21 anos, finalizou firme dentro da área e ampliou. Na reta final do confronto, Fernando diminuiu do lado adversário.
O gol de Luciano o colocou lado a lado com Careca, um dos grandes centroavantes do clube tricolor, na 14ª colocação geral de artilheiros. "No jogo com o Bolívar falaram que eu estava a um gol dele. Hoje eu pude igualar uma lenda, mas como falei, o Luciano está bem longe dessas lendas do São Paulo", mostrou humildade.