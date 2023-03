Luciano Castán pega 4 jogos de suspensão e Guarani terá mudanças contra Palmeiras

(via Agência Estado)

Focado no duelo contra o Palmeiras, em casa, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 16h, de domingo, que irá fechar a primeira fase do Paulistão, o Guarani recebeu uma má notícia. O zagueiro titular Luciano Castán foi julgado e suspenso pelo TJD-SP, por quatro jogos, devido a uma expulsão contra o São Bernardo, pela nona rodada.

O zagueiro foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo em um lance envolvendo o atacante Chystian Barletta. Após tentar conter um contra-ataque, Luciano atingiu o rosto do adversário. O árbitro da partida, Guilherme Nunes de Santana, foi checar o lance no VAR e acabou expulsando o zagueiro do Guarani.

Luciano Castán cumpriu o primeiro dos quatro jogos na partida contra a Ferroviária. Agora, o departamento jurídico do Guarani corre atrás de um efeito suspensivo para que o atleta esteja apto a enfrentar o Palmeiras. Mas, caso seja vetado, o técnico Moisés Moura já está pensando em outras alternativas.

O comandante poderá utilizar Alan Santos, Titi ou Ivan Alvariño para substituir o zagueiro. Outras alterações que podem ocorrer para o jogo diante do Palmeiras são as entradas do volante Matheus Barbosa no lugar de Wenderson e de Isaque que deve voltar ao time titular na vaga de Bruninho. Por fim, o meia Giovanni Augusto era dúvida, mas treinou normalmente e vai a campo.

Apesar de não ter mais chances de rebaixamento e já ter vaga garantida na Taça Independência - nova denominação do Troféu do Interior -, o Guarani tem um objetivo a cumprir nesta primeira fase. Caso vença o Palmeiras, o time campineiro vai a 16 pontos e dependendo de uma combinação de resultados, pode ficar com uma das vagas destinadas à competição para a Copa do Brasil de 2024.

O Guarani deve começar com Tony; Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos (Titi) e Jamerson; Matheus Barbosa, Richard Ríos e Giovanni Augusto; Isaque, Bruno José (Neilton) e Jenison. O comando será do técnico interino Moisés Moura.