Luciano Castán comemora boa preparação do Cruzeiro para jogo com Fortaleza: 'Nos fechamos'

Capitão do Cruzeiro, o zagueiro Luciano Castán vê com bons olhos a preparação da equipe em retiro em Itu, interior de São Paulo. Longe da pressão da torcida, o clube se arma para visita ao Fortaleza que pode tirar os mineiros da zona de rebaixamento do Brasileirão em caso de triunfo. A confiança no elenco é grande.

"Momento importante, decisivo, nós nos fechamos aqui, estamos trabalhando forte, cada um dando o seu máximo em busca dos nossos resultados. Um momento importante aqui em Itu onde estamos totalmente focados e fechados em um só objetivo que é obter a vitória no sábado", afirmou Castán.

Após a demissão do técnico Zé Ricardo, o clube não conseguiu acordo com Vanderlei Luxemburgo e optou por usar o diretor de futebol, Paulo Autuori, para conduzir a equipe nas seis partidas restantes - duas adiadas, essa diante do Fortaleza por causa da final da Copa sul-americana e depois, dia 22, diante do Vasco, por causa de show no Mineirão.

Usar uma opção caseira no comando do time parece ter agregado o elenco, já que não há mudança radical de filosofia, apenas ajustes necessários. E Castán celebra a ajuda vinda da "nova" comissão técnica.

"Todo esse apoio do staff, pessoas que já estavam com a gente e conhecem nossos pontos fortes e fracos. Creio que estamos trabalhando bem e agora é fazer tudo isso se transformar em três pontos no sábado", enfatizou. "A conversa é boa, estamos retomando nosso nível e esperamos fazer um grande jogo. É difícil, fora de casa, mas estamos trabalhando bem para ir a Fortaleza e sair com a vitória".