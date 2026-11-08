Luciano anuncia morte do pai: 'Tudo que sei sobre futebol começou com você'

O São Paulo Futebol Clube está de luto. Luciano, atacante e camisa 10 do clube do Morumbi, anunciou neste domingo, dia 8, a morte de seu pai, Itamar Neves. "Você foi, é e sempre será meu maior ídolo", escreveu o atacante em suas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada. Ita, como era conhecido no futebol amador de Anápolis, era bastante querido nos bastidores e esteve presente em diversos momentos importantes, desde o início da carreira de Luciano.

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"Foi você quem me ensinou os primeiros passos no futebol, quem me fez amar esse esporte e quem acreditou em mim desde o começo. Tudo que sei sobre futebol começou com você", escreveu o camisa 10 nas redes sociais.

O São Paulo também se manifestou e desejou "muita força e conforto neste momento difícil" ao jogador e à família. Ídolos e ex-companheiros do clube prestaram condolências, entre eles o ex-zagueiro Miranda, o goleiro Rafael, o atacante João Pedro, do Chelsea, o dirigente Rafinha e o meia Rodrigo Nestor, do Bahia.

Luciano renovou seu contrato com o São Paulo em fevereiro deste ano, em acordo válido até o fim de 2028. Em abril, ele ultrapassou Rogério Ceni e se tornou o 3º maior artilheiro do clube em Campeonatos Brasileiros, atrás apenas de Serginho Chulapa, com 83, e Luis Fabiano, com 108.