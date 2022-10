Lucca completa 100 jogos pela Ponte Preta contra o Vila Nova na Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O jogo deste sábado, contra o Vila Nova, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro, é especial para o atacante Lucca, pois marcará sua 100ª aparição com a camisa da Ponte Preta.

continua após publicidade .

"É uma marca expressiva, estou muito feliz com esse momento. Confesso também que estou um pouco ansioso, porque é uma marca significativa. Vai ser o centésimo, mas que eu possa fazer muito mais pela Ponte", disse o atacante.

Jogador mais identificado do atual elenco, Lucca está em sua segunda passagem pela Ponte Preta. São 44 gols em 99 partidas. Na atual temporada, o atacante balançou as redes 20 vezes em 37 jogos.

continua após publicidade .

Sobre a partida contra o Vila Nova, Lucca prometeu uma Ponte Preta buscando a vitória a todo momento. O resultado positivo acabaria com as chances de rebaixamento para a Série C do Brasileiro.

"Vai ser um jogo duro, um jogo difícil, mas vamos com a mesma intensidade, marcando o adversário lá em cima, a todo momento buscando o gol. Nós temos nossa identidade e ela não vai ser mudada. Vamos em busca da vitória, que vai ser importante para a gente", finalizou Lucca.

A Ponte Preta vem de duas derrotas seguidas e está na décima colocação, com 43 pontos, a oito do CSA, que abre a zona de rebaixamento.